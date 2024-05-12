Харьковское направление 12 мая 2024 года: как развивается наступление армии России Юлия СоколоваНаступления армии России на Харьковском направлении не было сюрпризом для противника.
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