Суперкомпьютер по-прежнему считает «Арсенал» фаворитом Лиги чемпионов после первого тура

Суперкомпьютер Opta обновил данные после первого тура общего этапа Лиги чемпионов.Суперкомпьютер Opta обновил данные после первого тура общего этапа Лиги чемпионов.
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