Спецоперация «партизан в шлепках»: Хуситы ослепили разведку США с помощью древних, как мир приемов Саудовская Аравия умоляла Трампа помочь, но он отказался посылать авиацию Константин Ольшанский Фото: IMAGO/Hamza Ali / www.
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