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Минобороны России показало видео уничтожения ракетами вертолетов Ка-52 бронетехники Украины на Запорожском направлении

Минобороны России показало видео уничтожения ракетами вертолетов Ка-52 бронетехники Украины на Запорожском направлении

Министерство обороны Российской Федерации продемонстрировало видео уничтожения ракетами вертолетов Ка-52 украинской бронетехники на Запорожском направлении.

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