Погоня от полицейских по ночному Тамбову закончилась ДТП. Во время патрулирования улиц сотрудники Госавтоинспекции обратили внимание на автомобиль "Ниссан Тиана", манера вождения водителя которого вызвала подозрения.
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