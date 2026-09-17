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Новости Тамбова

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Погоня от полицейских по ночному Тамбову закончилась ДТП

Погоня от полицейских по ночному Тамбову закончилась ДТП

Погоня от полицейских по ночному Тамбову закончилась ДТП. Во время патрулирования улиц сотрудники Госавтоинспекции обратили внимание на автомобиль "Ниссан Тиана", манера вождения водителя которого вызвала подозрения.

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