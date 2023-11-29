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Затулин: мы не обойдемся без мигрантов 

Затулин: мы не обойдемся без мигрантов 

Российской экономике не хватает более 2 млн пар рабочих рук, заполнить вакансии могут только мигранты.

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Комментарии
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Лев Добрый
у нас в стране достаточно безработных, они с лихвой перекроют этот недостаток рабочей силы, товарищ Затулин!😎😜👈
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17 час.
Лия Гарифулина Гуркина
Так издайте уже такие законы,чтобы мигранты приезжали на определённое время и без семьи. Поработали и уехали. В чём проблема? Почему дума бездействует? На кого в этом мире опереться можно,если властьимущие ни чертА не делают?
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16 час.

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