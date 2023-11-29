Затулин: мы не обойдемся без мигрантов 

у нас в стране достаточно безработных, они с лихвой перекроют этот недостаток рабочей силы, товарищ Затулин!😎😜👈

Лия Гарифулина Гуркина

Так издайте уже такие законы,чтобы мигранты приезжали на определённое время и без семьи. Поработали и уехали. В чём проблема? Почему дума бездействует? На кого в этом мире опереться можно,если властьимущие ни чертА не делают?