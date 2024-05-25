MotoGP. Гран-при Каталонии. Эспаргаро выиграл квалификацию, Баньяя – 2-й, Мартин упал и стал 6-м, Марк Маркес – 14-й

Гонщик «Априлии» Алеш Эспаргаро показал лучшее время в квалификации к Гран-при Каталонии MotoGP. Испанец, объявивший о предстоящем уходе из чемпионата, опередил на домашней трассе двукратного чемпиона мира Франческо Баньяя («Дукати») и пилота «КТМ» Брэда Биндера.