https://www.mk.ru/social/2024/. Оригинальный подарок для генералитета решил закупить центр госимущества и хозяйственно-бытового обеспечения Федеральной службы исполнения наказаний.
ФСИН закупит хрустальные погоны для генералов почти на полмиллиона рублей
Комментарии
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Владимир Фердман
хоть чем то хвалиться можно будет
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4 час.
Марина Юрьева
Больше у ФСИНа проблем нет?!
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3 час.
Сергей Коваленко
Мне так думается, что ФСИН явно поскромничал: доля от общака зэков, пирующих на зонах, на порядок превышает сумму тендера, но себе-то, любимым, надо оставить долю на шикарные банкеты после вручения хрустальных погон, и о внуках позаботиться
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2 час.
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