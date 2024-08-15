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ФСИН закупит хрустальные погоны для генералов почти на полмиллиона рублей

ФСИН закупит хрустальные погоны для генералов почти на полмиллиона рублей

https://www.mk.ru/social/2024/. Оригинальный подарок для генералитета решил закупить центр госимущества и хозяйственно-бытового обеспечения Федеральной службы исполнения наказаний.

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Комментарии
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Владимир Фердман
хоть чем то  хвалиться можно будет
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4 час.
Марина Юрьева
Больше у ФСИНа проблем нет?!
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3 час.
Сергей Коваленко
Мне так думается, что ФСИН явно поскромничал: доля от общака зэков, пирующих на зонах, на порядок превышает сумму тендера, но себе-то, любимым, надо оставить долю на шикарные банкеты после вручения хрустальных погон, и о внуках позаботиться
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2 час.

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