ФСИН закупит хрустальные погоны для генералов почти на полмиллиона рублей

хоть чем то хвалиться можно будет

Сергей Коваленко

Мне так думается, что ФСИН явно поскромничал: доля от общака зэков, пирующих на зонах, на порядок превышает сумму тендера, но себе-то, любимым, надо оставить долю на шикарные банкеты после вручения хрустальных погон, и о внуках позаботиться