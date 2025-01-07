Reuters: спецпосланник США по Украине Келлог отложил поездку в Киев

Спецпосланник США по Украине Кит Келлог отложил свою поездку в Киев, сообщают источники Reuters. Будущий чиновник должен был посетить и другие столицы европейских государств, однако решил сделать это уже после инаугурации Дональда Трампа, который займёт президентский пост 20 января.
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