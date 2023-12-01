Мощность магнитной бури на Земле снизилась до G2

В Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Российской академии наук сообщили, что мощность магнитной бури на Земле снизилась с G3 до G2, то есть с сильной до умеренной .
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