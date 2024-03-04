При строительстве станции «Путиловская» обнаружили снаряд со верен Второй Мировой войны

При строительстве вестибюля станции метро «Путиловская» в Санкт-Петербурге обнаружен артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны По данным РИА «Новости», на строительной площадке «Метрострой Северной столицы» снова нашли неразорвавшийся артиллерийский снаряд.
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