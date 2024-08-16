В Госдуме перечислили признаки обмана на маркетплейсах

Если у продавца на маркетплейсе мало отзывов, а цена товара сильно занижена, это может быть признаками мошенничества, рассказал «Прайму» депутат Госдумы, член комитета по информационной политике Антон Немкин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии