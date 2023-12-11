Территория Героев...(117)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени.Мичман Дмитрий Коломийчук в ходе активного наступления российских войск находился на командно-наблюдательном пункте, где выполнял мероприятия по развертыванию узла связи и системы наблюдения в интересах командира мотострелкового батальона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии