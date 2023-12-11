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Территория Героев...(117)

Территория Героев...(117)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени.Мичман Дмитрий Коломийчук в ходе активного наступления российских войск находился на командно-наблюдательном пункте, где выполнял мероприятия по развертыванию узла связи и системы наблюдения в интересах командира мотострелкового батальона.

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