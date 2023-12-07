«Русский народный…». К 185-летию «Песни о купце Калашникове…»

«Литературные прибавления к „Русскому инвалиду“» — сложно сегодня представить такое название журнала: не правда ли? – вспыхнули страницами: засияла старомосковская, вечно-русская, введённая в оборот российского пантеона поэма М.
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