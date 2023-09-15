За рулем

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Для чего на самом деле нужен утильсбор – ответ эксперта

Для чего на самом деле нужен утильсбор – ответ эксперта

Читатель «За рулем» задал актуальный вопрос:– Почему утилизационный сбор часто называют акцией в поддержку АВТОВАЗа?Ответ экспертаСергей Зиновьев, редактор:– Потому, что это поддержка отечественных автопроизводителей – в том числе и АВТОВАЗа.

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