Для чего на самом деле нужен утильсбор – ответ эксперта

Читатель «За рулем» задал актуальный вопрос:– Почему утилизационный сбор часто называют акцией в поддержку АВТОВАЗа?Ответ экспертаСергей Зиновьев, редактор:– Потому, что это поддержка отечественных автопроизводителей – в том числе и АВТОВАЗа.