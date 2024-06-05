Танкисты ВС РФ нанесли удар по опорному пункту ВСУ на авдеевском направлении

Танкисты группировки войск «Центр» сосредоточенным огнем с закрытой огневой позиции нанесли удар по опорному пункту и подходящим резервам Вооруженных сил Украины (ВСУ), сорвав ротацию личного состава противника на авдеевском направлении.
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