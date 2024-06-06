Я уже говорил, как и многие другие, что разведывательные операции НАТО в интересах хохла – не менее важная поддержка ему, чем передача оружия.
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Я уже говорил, как и многие другие, что разведывательные операции НАТО в интересах хохла – не менее важная поддержка ему, чем передача оружия.
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