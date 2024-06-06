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Военные новости ★ спецоперация

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  • Владимир
    Странно, что он ещё при должности. Может этому вада ещё и яйца подлизать,???Вице-премьер РФ: ...
  • Святогор Князев
    Вот так сливают Россию и её суверенитет! Такие чернышенки сидят во власти и паразитируют на ней, высасывая кровь русс...Вице-премьер РФ: ...
  • Владимир Аверков
    чернышенко,ты дурак?...или просто предатель?...или просто хохол?Вице-премьер РФ: ...

Я уже говорил, как и многие другие, что разведывательные операции НАТО в интересах хохла – не менее важная поддержка ему, чем передача оружия.

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