Маск потребовал "убить" новый бюджетный проект Трампа

REUTERS/Nathan Howard/File Photo Американский бизнесмен Илон Маск в очередной раз раскритиковал законопроект госбюджета США, который предложил президент страны Дональд Трамп, а также призвал конгрессменов не голосовать за него.
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