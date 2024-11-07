В Минздраве Карелии рассказали о вирусе Коксаки

Новому семейству энтеровирусов было дано название Коксаки по имени небольшого городка Коксаки в штате Нью-Йорк, где Гилберт Даллдорф из фекалий выделил первые штаммы, рассказал на своей странице в ВК министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.