В Минздраве Карелии рассказали о вирусе Коксаки

Новому семейству энтеровирусов было дано название Коксаки по имени небольшого городка Коксаки в штате Нью-Йорк, где Гилберт Даллдорф из фекалий выделил первые штаммы, рассказал на своей странице в ВК министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.
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