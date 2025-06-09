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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Алтайский санаторий участвует в федеральном проекте по производительности труда

Алтайский санаторий участвует в федеральном проекте по производительности труда

В организации уже сделали первые шаги, чтобы улучшить качество оказания услуг Алтайский санаторий "Родник Алтая" принимает участие в федеральном проекте "Производительность труда", входящем в состав национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".

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