Алтайский санаторий участвует в федеральном проекте по производительности труда

В организации уже сделали первые шаги, чтобы улучшить качество оказания услуг Алтайский санаторий "Родник Алтая" принимает участие в федеральном проекте "Производительность труда", входящем в состав национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".
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