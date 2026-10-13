История здания Иваново-Вознесенской торговой школы

В конце XIX века Иваново-Вознесенск был городом, где многое измерялось аршинами и рублями. Текстильные фабрики росли, как грибы после дождя, а людей, умеющих вести дела грамотно, не хватало.
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