Исчезла на прогулке у школы: в Омске почти год ищут бесследно пропавшую женщину. В региональном СК напомнили о розыске пропавшей в ноябре 2025 года Любови Тишиной.
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