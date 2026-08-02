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Собрала вещи, пока он был на съёмках: как развод открыл Вячеславу Чепурченко путь к новой семье

Собрала вещи, пока он был на съёмках: как развод открыл Вячеславу Чепурченко путь к новой семье

Возвращение домой после изнурительных съёмок обернулось для Вячеслава Чепурченко неожиданным финалом его первого брака: на пороге его ждали собранные вещи и решение супруги поставить точку.

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