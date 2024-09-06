Доллар падает перед новостями из США

Доллар ослаб, а фьючерсы на американские акции снизились, поскольку трейдеры ждут данных по занятости в США, которые помогут определить размер снижения процентной ставки Федеральной резервной системы в этом месяце.
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