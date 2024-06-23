На севере Молдовы проходит Фестиваль плацинд

На севере Молдовы, в селе Хэснэшений Марь Дрокиевского района проходит Фестиваль плацинд. Как отметил посетивший его бывший президент Молдовы, председатель Партии социалистов Игорь Додон, подобные мероприятия продвигают не только вкуснейшие блюда молдавской кухни, но и наши вековые обычаи и традиции.