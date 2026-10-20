МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Морские пехотинцы группировки войск "Центр" уничтожили порядка 200 пунктов управления беспилотниками ВСУ в ходе освобождения населенного пункта Доброполье ДНР, сообщили в Минобороны России.
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