Жители Волгограда насчитали не менее 50 взрывов во время работы ПВО. Почти все беспилотники сбиты в районе местного НПЗ, принадлежащего «Лукойлу».
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Жители Волгограда насчитали не менее 50 взрывов во время работы ПВО. Почти все беспилотники сбиты в районе местного НПЗ, принадлежащего «Лукойлу».