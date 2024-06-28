Депутат Журавлев внес в ГД поправку, обязывающую мигрантов поддерживать СВО

Первый заместитель председателя думского комитета по обороне Алексей Журавлев внес в Госдуму поправку к законопроекту о миграционном режиме высылки, которая обязывает мигрантов поддерживать СВО в качестве одного из условий пребывания на территории страны.
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