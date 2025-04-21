Ямал принимает ведущих ученых для обсуждения генетических достижений

На Ямале впервые проходит конференция, посвященная генетике. Мероприятие собрало ведущих ученых и специалистов в области генетических исследований, чтобы обсудить последние достижения и инновации в этой области, сообщает пресс-центр правительства ЯНАО.
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