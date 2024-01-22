Синоптик Леус: в Москве 22 января будет облачно и до -8 градусов

Москва 22 января окажется во власти теплого атмосферного фронта, надвигающегося с запада. Синоптики спрогнозировали до -8 градусов, написал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.
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