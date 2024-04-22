Шпионы вышли на орбиту. SpaceX и Northrop работают над созвездием спутников-шпионов

SpaceX и Northrop Grumman запускают армаду шпионских спутников для наблюдения за ЗемлейNorthrop Grumman и SpaceX объединили усилия в рамках секретного проекта по созданию глобальной сети шпионских спутников, предназначенных для наблюдения за Землей: они смогут снимать высококачественные изображения с низкой околоземной орбиты.