Том Форд — победитель турнира Shoot Out 2024

Местный фаворит Том Форд нанес поражение Лиаму Грэму в финале Shoot Out 2024 и выиграл главный приз в размере 50 000 фунтов стерлингов, сообщает WST Shoot Out 2024 (фото: WST)Все Новости и результаты Shoot Out 2024 Результаты, турнирная таблица Shoot Out 2024 Расписание - трансляции Видео - турнира Видео - ФИНАЛ Видео - ФИНАЛ Видео - 1 и 2 раунд Том Форд выиграл турнир Shoot Out 2024 в Лестере.