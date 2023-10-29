Ванилла SU
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Ванилла SU

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Вместе с косметологом разобрались, какие бьюти-средства и процедуры бесполезны в антивозрастном уходе.

Вместе с косметологом разобрались, какие бьюти-средства и процедуры бесполезны в антивозрастном уходе.

﻿﻿Большинство женщин стремятся замедлить старение и сохранить молодость различными способами. Перешагнув рубеж в сорок лет, многие начинают пробовать весь ассортимент, предлагаемый магазинами косметики, в надежде скрыть и избавиться от появившихся морщин.

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