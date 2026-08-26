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Регионы России

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Петровсян готовится к новому сезону с тренером танцоров Крыловой

Петровсян готовится к новому сезону с тренером танцоров Крыловой

Крылова является серебряным призёром Олимпийских игр 1998 года и известна своей работой с ведущими танцевальными парами России, такими как Василиса Кагановская и Максим Некрасов, а также Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано.

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