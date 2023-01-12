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Инфляция, экстремальные погодные условия и войны названы главными глобальными рисками

Инфляция, экстремальные погодные условия и войны названы главными глобальными рисками

По мнению 1200 экспертов опрошенных всемирным экономическим форумом (ВЭФ), глобальной стабильности больше всего угрожают рост цен на продовольствие и энергию, стихийные бедствия, связанные с изменением климата и риск дальнейшего военного конфликта.

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