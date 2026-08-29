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Татарстанда Арбузов премиясен бирүне 2027 елга күчерделәр

Фосфорорганик химия өлкәсендә Халыкара Арбузов премиясен бирү 2028 елдан 2027 елга күчерелде. Бу галим Александр Арбузовның тууына 150 ел тулу белән бәйле, ул 2027 елда билгеләп үтеләчәк.

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