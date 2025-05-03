📍ОАО «Новоаннинский комбинат хлебопродуктов» ведет свою историю с 1903 года. Именно тогда купец В.Х.
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📍ОАО «Новоаннинский комбинат хлебопродуктов» ведет свою историю с 1903 года. Именно тогда купец В.Х.