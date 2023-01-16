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Вопрос врачу: Что делать, если обнаружили множественные кисты молочной железы

Вопрос врачу: Что делать, если обнаружили множественные кисты молочной железы

фото: IStockphoto«Что делать, если обнаружили множественные кисты молочной железы?»Ольга, 46 лет Фатима Тамаева медицина, маммология врач-маммолог, кандидат медицинских наук, главный врач маммологического центра L7 — Киста молочной железы — доброкачественное образование, представляющее собой расширенный проток с измененной стенкой в виде карманообразного расширения, заполненного экссудатом, — объяснила врач-маммолог, кандидат медицинских наук, главный врач маммологического центра L7 Фатима Тамаева.

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