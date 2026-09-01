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Metro Москва

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Джон Тернус сменил Тима Кука во главе Apple: что может стать большой проблемой

Джон Тернус сменил Тима Кука во главе Apple: что может стать большой проблемой

Акции Apple выросли более чем на 3% после назначения Джона Тернуса на пост главы корпорации. Какие задачи стоят перед новым руководителем? Сможет ли он догнать конкурентов в сфере ИИ и создать новые продукты? Подробности о карьерном пути Тернуса и ожиданиях инвесторов — в статье.

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