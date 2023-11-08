Австралия и Китай дали повод для распродаж на рынках АТР во вторник

Сильным падением на 2,33% во вторник, завершился рост Kospi на 5% в понедельник. Запрет на продажу акций, введенный накануне властями Южной Кореи, оказался бессильным перед негативными новостями из Австралии и Китая.
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