Ученые повысили эффективность лекарства от эпилепсии

Российские ученые нашли способ повысить эффективность лекарства от эпилепсии — карбамазепина. Об этом рассказала кандидат химических наук, старший научный сотрудник лаборатории физической химии лекарственных соединений Института химии растворов имени Крестова РАН Татьяна Волкова.
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