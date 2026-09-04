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В Литве призвали ограничить передвижение российских дипломатов по Европе

В Литве призвали ограничить передвижение российских дипломатов по Европе

Смирнов Владимир/TASS Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис 4 сентября предложил НАТО ограничить передвижение "российских граждан, дипломатов и шпионов" по европейской территории.

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