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Захарова сообщила об 11 россиянах, пропавших после наводнения в Непале

Захарова сообщила об 11 россиянах, пропавших после наводнения в Непале

В результате наводнения в Непале в списках пропавших числятся 11 граждан России. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

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