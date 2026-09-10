❗️⚡️Космическая группировка Hyper от KSAT: переход к глобальному управлению спутниковыми миссиями в реальном времени Норвежская компания KSAT (Kongsberg Satellite Services), являющаяся частью военного концерна Kongsberg Defence & Aerospace, раскрыла детали проекта создания собственной орбитальной группировки Hyper — системы спутников-ретрансляторов нового поколения.
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