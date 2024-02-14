При каждой атаке морских дронов небратьев по русским кораблям в небе над Чёрным морем появляется таинственный дрон.
Удар по Черноморскому флоту: В деле возник тайный беспилотник
Комментарии
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евгений черкашин
Эти твари бандеровские перебить могут весь наш флот потому что безнаказанно бьют.А сегодня еще и по Белгороду ударили ,погибли мирные люди и дети.Укрозверей надо уничтожать на каждом шагу.
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6 час.
Владимир Лагно
Всё знаем,всё видим,но яНИЧЕГО не делаем,а только воздух сотрясаем.Увидели дрон -сбили,увидели самолёт- сбили,Черное море на период СВО должно быть закрыто!
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4 час.
СС
Серж Серов
Сбивать их к чёртовой матери,что войну нам объявят-зассут и летать перестанут...
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39 мин.
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