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  • Eduard
    США и их подельники из Европы десятилетиями воевали,но чтонто их не банили в спорте.Понимаю,сами себя не накажут,но я...Президент UFC Уай...
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    Вы вообще незаконно превратили спорт в политику.Иди из спорта в Конгресс США и там хлебалом щелкай про сврбоду и демо...Президент UFC Уай...
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Миллиардер Сакс обвинил Байдена и USAID в наживе на украинском конфликте

Миллиардер Сакс обвинил Байдена и USAID в наживе на украинском конфликте

Соединённые Штаты напрасно вмешались в украинский конфликт. Такое заявление сделал 8 марта в соцсети X американский миллиардер Дэвид Сакс, назначенный сопредседателем научно-консультативного комитета при президенте США Дональде Трампе и ответственным за политику страны в сфере искусственного интеллекта и криптовалют.

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