Миллиардер Сакс обвинил Байдена и USAID в наживе на украинском конфликте

Соединённые Штаты напрасно вмешались в украинский конфликт. Такое заявление сделал 8 марта в соцсети X американский миллиардер Дэвид Сакс, назначенный сопредседателем научно-консультативного комитета при президенте США Дональде Трампе и ответственным за политику страны в сфере искусственного интеллекта и криптовалют.
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