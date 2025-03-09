Миллиардер Сакс обвинил Байдена и USAID в наживе на украинском конфликте

Соединённые Штаты напрасно вмешались в украинский конфликт. Такое заявление сделал 8 марта в соцсети X американский миллиардер Дэвид Сакс, назначенный сопредседателем научно-консультативного комитета при президенте США Дональде Трампе и ответственным за политику страны в сфере искусственного интеллекта и криптовалют.