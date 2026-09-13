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Регионы России

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Канада отказала в визах российским велогонщикам для участия в чемпионате мира

Канада отказала в визах российским велогонщикам для участия в чемпионате мира

Канада не выдает въездные визы российским велосипедистам для участия в грядущем чемпионате мира по велогонкам на шоссе, который пройдет в Монреале с 20 по 27 сентября.

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