Грядущий коллапс в Атлантике назвали «катастрофой планетарного масштаба»: случится совсем скоро

Ученые предположили в новом исследовании, что жизненно важная система течений Атлантического океана, влияющая на погоду во всем мире, может рухнуть уже в конце 2030-х годов – это катастрофа планетарного масштаба, которая изменит погоду и климат.
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