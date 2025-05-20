В центре Европейской части России ожидается летнее тепло

Летняя погода ожидается в центре Европейской России на выходных. Температура воздуха в эти дни будет превышать уже сразу на 4 градуса, об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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