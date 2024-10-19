На что годятся старые доллары?

Минфин России утверждает, что американцы ограничили прием своих старых банкнот. Есть ли проблемы с тем, чтобы продать или обменять наличные доллары старого образца? И как обстоит ситуация с «белыми» долларами в других странах?В начале года, по данным ЦБ, на руках у населения было почти 97 млрд долларов наличной валюты, в основном американской.